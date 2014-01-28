По эскизу студента из Нижнего Тагила создадут памятную медаль «Покорителям Южного полюса» (ФОТО)

Всего участвовало около двухсот россиян – жителей Москвы, Кемерово, Санкт-Петербурга, Уфы, Сыктывкара, Горно-Алтайска и Нижнего Тагила. Все участники поддержали проект Государственного Русского музея и Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, весьма успешно посостязавшись в области модельерного искусства, сообщает официальный сайт города.

Участники, занявшие первое и второе место, – студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна «МГХПА им.С.Г.Строганова». Так, Кирилла Гузенко поздравили с первым призовым местом, а с почетным вторым – Ксению Алышеву. Оба победителя учатся на отделении «Декоративно-прикладное искусство» по специализации «Художественный металл». Кстати, эскиз медали «Покорителям Южного полюса» создавался под руководством преподавателя, скульптора, члена Союза художников России – Владимира Ильича Павленко.

22 января в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения, проходила она на современном научно-экспедиционном судне «Академик Трёшников». Дипломы и подарки победители получили из рук начальника Российской антарктической экспедиции, известного полярника Валерия Владимировича Лукина и заведующей отделом развития проекта «Русский музей: виртуальный филиал» Ольги Анатольевны Бабиной.

Фотографии с официального сайта города

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