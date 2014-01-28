Полиция Нижнего Тагила рассказывает: о победе, о ложных доносах и итогах ушедшего года (ФОТО)

В нижнетагильском гарнизоне в минувшем году проходили тщательные проверки. Это и инспектирование ГУ МВД, это и проверка оперативно-служебной деятельности гарнизона, практически всех служб. А с 23-24 января на коллегии ГУ МВД руководители всех силовых структур прошли проверку по различным дисциплинам – стрельба, самбо и др. Также были подведены итоги по Свердловской области, где нижнетагильский гарнизон занял первое место среди всех гарнизонов и подразделений Свердловской области. Ибрагим Абабакарович продемонстрировал именное табельное оружие и показал победный Кубок.

Все тагильчане заметили то внимание, которое оказывалось сотрудниками полиции на важнейших мероприятиях города – это и Новогодние праздники, и масштабные спортивные мероприятия. Весь комплекс мер получил положительную оценку.

Начальник МВД Нижнего Тагила Ибрагим Абабакарович рассказал о том, что повысился уровень раскрываемости дел, а уровень пострадавших снизился на 35-40% на последний год. В Дзержинском районе даже возродили «Народную дружину», что не может не являться положительным примером для других районов. Кроме того, в сложный для полиции период отсутствия большей части состава, сейчас к охране общественного порядка привлекают подопечных учебного центра.

С горечью сотрудники полиции рассказывают и о тех деяниях, с которыми сотрудники полиции вынуждены работать, отрываясь от раскрытия и предотвращения настоящих преступных ситуаций. Речь идет о ложных доносах по различным причинам – кто-то хочет оправдать себя и уйти от ответственности, кто-то просто мстит. В любом случае, внимание, переключаемое на эти ситуации, отвлекает, ведь на место выезжают все необходимые спецслужбы. Особняком стоит тема заведомо ложных сообщениях об актах терроризма, в полицию их поступило около 20 за прошедший год. Ибрагим Абабакарович рассказал, что в среднем на подобные выезды тратится порядка 5 миллионов рублей, ведь привлекаются все необходимые спецслужбы. Все помнят о том, как по несколько раз были «заминированы» школы №138, №144 и многие другие случаи. Стоит отметить, что и санкции за такие обращения в перспективе также строги – лишение свободы до 5-ти лет, штраф от полумиллиона.

Рассказывая о работах, проводимых в жилом секторе участковыми уполномоченными, Ибрагим Абабакарович поведал, что не так давно он сам лично вместе с заместителем отправился на квартирный обход. Люди, к слову, неоднозначно реагируют на приход сотрудников полиции – кто-то открывает свои двери, добродушно принимая гостей, кто-то пугается и говорит, что «полицию не вызывали». Такие визиты помогают получить огромный объем информации, которая помогает в раскрытии дел, в том числе и ликвидации «резиновых квартир».