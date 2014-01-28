Программа «Безопасный город» в действии: за Нижним Тагилом уже следят 54 «глаза» (ФОТО)
Проект «Безопасный город», уже известный тагильчанам, в скором времени начнет работать. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле запустили 54 камеры. Продолжаются мероприятия по установке еще десятков камер по городу. Пресечение нарушений безопасности дорожного движения, on-line контроль за проведением мероприятий по всему городу и многое другое. Все места массового скопления тагильчан уже находятся под особым вниманием камер.
В самое ближайшее время программа будет запущена, смело можно сказать, что пока всё находится на стадии подготовки, в том числе и специалистов. В отделе 24 часа в сутки специалисты будут наблюдать за «жизнью» в городе и выявлять правонарушения. Система «Безопасный город» будет способствовать не только пресечению правонарушений и преступлений, но и помогать в ежедневной работе наших спецслужб.
Мы планируем установить больше тысячи камер. Но это работа на перспективу – проект запланирован на три года. 60-70% сейчас уже выполнено рассказывает Ибрагим Абдулкадыров.
Начальник отдела информационных технологий, связи и защиты информации ММУ МВД «Нижнетагильское» Александр Божко показал журналистам установки «Безопасного города», а также продемонстрировал «сердце» программы - сервер. Современное оборудование и множество мониторов позволяют за секунду попадать в любой уголок города, кроме того, есть возможность zoom. В ночное время, кстати, камеры также функционируют и позволяют видеть даже в темноте.
На практике проявляется вся значимость и необходимость данной программы. К примеру, стало известно, что в Невьянске накануне свой пост покинул начальник ГИБДД Станислав Делидов. Произошло это по решению высшего руководства, которое посчитало, что нынешний глава дорожной полиции не справляется с поставленным объемом задач, а именно решением проблемы повышенного травматизма на дорогах, смертности. Как рассказал TagilCity.ru Ибрагим Абабакарович, в Нижнем Тагиле, к счастью, таких кардинальных изменений не предвидится, ведь нынешние возможности и комплекс городских мер (видеофиксаторы, «письма счастья», профилактические мероприятия) влияют на статистику весьма положительно.
Вполне естественно, что полученные с камер данные многократно дублируются для большей сохранности. Однако, с компьютером рядового московского пользователя может произойти всё что угодно, и при этом может повредиться и важная информация. Но, благодаря восстановлению данных с жестких дисков, курсовая или налоговый отчет - а может, и что-то более важное - никуда не пропадут и вам не придется тратить время на повторное написание или поиск.
© TagilCity.ru