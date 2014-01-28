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Стабильность во вред: в Нижнем Тагиле продолжают сваливать мусор близ пансионата «Аист»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стабильность во вред: в Нижнем Тагиле продолжают сваливать мусор близ пансионата «Аист»

28 января 2014, 10:55Общество
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