Стабильность во вред: в Нижнем Тагиле продолжают сваливать мусор близ пансионата «Аист»

Только за последний год на несколько граждан были заведены административные дела. Один из известных нам случаев – 48-летний житель Тагила еще в августе месяце на своем автомобиле ГАЗель сваливал мусор в районе пансионата «Аист». Но тогда, будучи пойманным одним из небезразличных граждан, нарушитель получил штраф… 1000 рублей.

Аналогичный случай, о котором TagilCity.ru рассказал Василий Калинин, - гастарбайтер устроил (видимо по заказу), свалку в тех же местах. По решению суда загрязнитель был обязан ликвидировать свалку, также он получил штраф в 1000 рублей.

И совсем «свежий» случай: в конце прошлого 2013 года житель города свозил в район «Аиста» ветки деревьев. На него также был наложен штраф в 1000 рублей.

Всё это говорит о том, что нарушителей в принципе не волнует сумма штрафа в «одну тысячу рублей». А сколько нарушителей не было задержано? Риск получить такое скромное наказание, видимо, не пугает тех, кто собирается выбросить мусор, утилизация которого обошлась бы в разы дороже.

Но самое главное, о чем сказал Василий Калинин, это то, что во всех вышеназванных случаях о незаконных свалках сообщали сами граждане. Как показала практика, всё зависит не только от специализированных органов, но и от самих жителей, которые, безусловно, хотят жить в чистом городе с чистыми окрестностями. Поэтому сообщаем номера природоохранной прокуратуры: тел. 41-49-03, 41-37-54. Кроме того, можно обращаться и в органы полиции.