Всему хорошему приходит конец. Снежный городок в Нижнем Тагиле скоро демонтируют, а Ёлку уберут

Пользователи часто спрашивают, до каких чисел работает Ёлка и когда перестанет функционировать чудесный ледовый городок. Несмотря на то, что оба этих объекта только в едином комплексе могут производить впечатление, сроки их ликвидации разные. Именно за этой информацией TagilCity.ru обратился в организацию, которая некогда выиграла конкурс на украшение ледового городка «Парад НТ».

Там редакции рассказали, что ледовый городок будет демонтироваться уже с 3-го февраля, но Ёлка простоит без своей «поддержки» еще до конца следующего месяца. Так что, тагильчане, жители отдаленных районов, успевайте приезжать и фотографироваться с чудесным «произведением искусства»! Кто знает, какая елка может быть на следующий Новый год.