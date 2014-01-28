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Всему хорошему приходит конец. Снежный городок в Нижнем Тагиле скоро демонтируют, а Ёлку уберут
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Всему хорошему приходит конец. Снежный городок в Нижнем Тагиле скоро демонтируют, а Ёлку уберут

28 января 2014, 16:15Общество
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