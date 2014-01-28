Всему хорошему приходит конец. Снежный городок в Нижнем Тагиле скоро демонтируют, а Ёлку уберут
Несмотря на то, что зима в самом разгаре, время новогодних праздников подошло к концу. Наверное, ни один тагильчанин теперь не забудет ни красавицу-ёлку, которая до сих пор радует глаз, ни иллюминацию, устроенную на главной площади Нижнего Тагила.
Пользователи часто спрашивают, до каких чисел работает Ёлка и когда перестанет функционировать чудесный ледовый городок. Несмотря на то, что оба этих объекта только в едином комплексе могут производить впечатление, сроки их ликвидации разные. Именно за этой информацией TagilCity.ru обратился в организацию, которая некогда выиграла конкурс на украшение ледового городка «Парад НТ».
Там редакции рассказали, что ледовый городок будет демонтироваться уже с 3-го февраля, но Ёлка простоит без своей «поддержки» еще до конца следующего месяца. Так что, тагильчане, жители отдаленных районов, успевайте приезжать и фотографироваться с чудесным «произведением искусства»! Кто знает, какая елка может быть на следующий Новый год.
Фото из альбома «Открытие главной елки Нижнего Тагила»
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