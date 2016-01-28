Лучшие русские детективные сериалы последних лет

Если вам нравится разгадывать тайны и докапываться до сути поступков людей, почувствуйте себя в роли сыщика, посмотрев лучшие русские сериалы-детективы.

В первую очередь обратите внимание на проект «Обратная сторона Луны», над которым трудился замечательный режиссер Александр Котт. Этот фантастический детективный многосерийный фильм – первый опыт российских кинематографистов в деле свободного переложения иностранных картин, в данном случае – британского сериала «Жизнь на Марсе», выпущенного компанией ВВС. Сюжет знакомит с капитаном полиции Соловьевым, которого сбил преступник, находящийся в розыске. За ним-то и гнался главный герой. Когда он пришел в себя, то понял: попал в конец 1970-х, оказавшись в теле своего отца – советского милиционера. Парню надо во что бы то ни стало разобраться в произошедшем, но вначале ему не помешает адаптация. Посмотрите русский вариант ради удачной роли Павла Деревянко, а также для того, чтобы по достоинству оценить операторскую работу, спецэффекты, уникальный монтаж, заряжающий энергией саундтрек.

Для почитателей таланта Натальи Александровой и фанатов иронических детективов можем предложить посмотреть онлайн в хорошем качестве сериал «Убийство на троих». Увлекательные приключения трех подруг на отдыхе подарят возможность окунуться в загадочные события, от души посмеяться и набраться жизненного опыта. Ирина, Жанна и Катя никогда не унывают. Поскольку между ними нет секретов и каждая готова в любое время поддержать приятельницу, в их жизни всё почти стабильно.

Лишь неприятности иногда не хотят обходить стороной милых девушек. Прибыв в санаторий, они тут же нашли новую знакомую Ольгу и успели случайно унести из ее комнаты книгу. Ольга пропала. С этого момента героини попадают в странные ситуации, иногда напоминающие истории из самых нелепых анекдотов. Алла Юганова («Мой личный враг»), Екатерина Копанова («Путь к себе»), Юлия Такшина («Станица») покажут высокий класс актерского мастерства. Это лучше всего характеризует фраза «Они созданы для этих ролей». Режиссеры Александр Кириенко, порадовавший в 2015 году зрителей военным детективом «Снег и пепел», и Антон Павлючик, для которого «Убийство на троих» – удачный дебют, работали добросовестно. Поэтому киноманы получат настоящее удовольствие от авантюрной истории.

Восемь лет назад Константин Мантуровский и Александр Кочьян сняли документальный детективный сериал «Честный детектив». Впервые современное телевидение показало, как работают следователи.