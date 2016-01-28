На Урале открыли школы финансовой грамотности для детей

Экономическое образование юного поколения, как правило, ограничивается факультативными уроками для старшеклассников, которые нацелились на соответствующее высшее образование. Для младших финансовая грамотность оставалась недоступной. Так что нечего удивляться детским мечтам вроде «хочу быть банкиром, потому что все им деньги дают и на машине возят».

Когда мой девятилетний сын стал спрашивать, как появились деньги и как ими пользоваться, мы решили заняться финансовым воспитанием детей. Родились какие-то наработки, на основании которых мы составили программу, для сына и его одноклассников организовали две группы. На занятиях рассказывали ребятам об истории денег и финансовой грамотности. По отзывам стало понятно, что есть определенный вакуум в этом направлении говорит организатор одной из таких школ банкир Виктор Долженко.

Обучение здесь рассчитано на детей в возрасте от семи до шестнадцати лет. Тематика занятий зависит от возраста участников. Самым маленьким «студентам» расскажут об истории возникновения денег, а также преподадут азы финансовой грамотности.

Хочу, чтобы сын учился формировать бюджет, совершать покупки, правильно хранить деньги объясняет отец одного из юных слушателей, руководитель ООО Эльдар Мухомедзянов.

Вакуум заполняется и предложениями учреждений дополнительного бизнес-образования. В экономической школе-пионере ориентируются не столько на собственные разработки, сколько на федеральные образовательные программы по экономике. Начинающие финансисты постигают науку, что называется, играючи. Третьеклассники, скажем, играют в семью, где один зарабатывает деньги, другой делает покупки, а третий живет на всем готовом. Или учатся правильно планировать расходы, решая несложные задачки на пропорции: что выгоднее купить - пачку крупы весом 1,8 килограмма за 163 рубля или полкило за 46 рублей? Шестиклассники рассчитывают бюджет уже не ячейки общества, а целой школы. Например, два миллиона рублей в год, полученные при суммировании «поборов» с родителей, ученики сравнили с расходами школы и выяснили, что спонсорский вклад родителей в школьный бюджет - меньше процента. Старшеклассники уже овладевают основами маркетинга и менеджмента.