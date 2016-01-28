Полицией Нижнего Тагила изъято 200 литров нелегального алкоголя

Более 300 дежуривших полицейских составили свыше сотни протоколов на пьяных тагильчан. Однако есть и другие достижения, которыми поделилась пресс-служба УВД Нижнего Тагила.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели обход семей, состоящих на учёте. В обходе им помогали участковые уполномоченные. На недобросовестных родителей в Нижнем Тагиле было составлено 22 протокола о ненадлежащем исполнении своих обязанностей по воспитанию детей.

Это всего лишь цифры, но за каждой чья-то судьба, чьё-то детство среди окурков и перегара.

Сотрудники полиции, следившие за порядком на дорогах, наказали 12 пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, за минувшие дни раскрыто 8 преступлений. Среди которых, кстати, хранение наркотиков и причинение побоев.

Задержано шесть человек, числившихся в оперативном розыске. Среди них подозреваемый в нанесении побоев, предполагаемый вор и один человек, считавшийся пропавшим без вести.

Полицейские традиционно проверили и торговые точки на предмет законности торговли алкоголем. Были выявлены факты продажи спиртного несовершеннолетним, а также торговля спиртным без разрешительных документов. По итогам проверки в сумме полицейские изъяли более 200 литров спиртных напитков!

Остаётся надеяться, что после этого тагильчане станут меньше пить и на улицах станет безопаснее.