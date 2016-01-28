Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей смертельного ДТП на Серовском тракте (ФОТО)
28 января 2016, 10:25ОбществоПавел Щербина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
22 января в результате аварии на Серовском тракте трагически оборвалась жизнь женщины за рулём иномарки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тогда «МАЗ» буквально раздавил корейскую легковушку. У автоледи 1978 г.р. не было никаких шансов выжить.
Следственное управление Нижнего Тагила обращается ко всем свидетелям аварии с просьбой довести имеющуюся у них информацию до правоохранительных органов. Для расследования могут быть полезны любые детали. Сделать это можно по адресу ул. К. Маркса, 49 (кааб. №31) или по телефонам 97-66-47 и 97-61-46.
Проявить гражданскую сознательность полицейские просят водителя, первым остановившегося на месте ДТП, пассажиров маршрутного такси, ехавшего по маршруту №102 (Нижний Тагил-Большая Лая) и других граждан, которым известны обстоятельства трагедии.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД
© Эрик Х., TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей