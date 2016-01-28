Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей смертельного ДТП на Серовском тракте (ФОТО)

Следственное управление Нижнего Тагила обращается ко всем свидетелям аварии с просьбой довести имеющуюся у них информацию до правоохранительных органов. Для расследования могут быть полезны любые детали. Сделать это можно по адресу ул. К. Маркса, 49 (кааб. №31) или по телефонам 97-66-47 и 97-61-46.