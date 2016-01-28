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Полиция Нижнего Тагила провела вечерние профилактические мероприятия: на улицы было выведено более 300 полицейских
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Нижнего Тагила провела вечерние профилактические мероприятия: на улицы было выведено более 300 полицейских

28 января 2016, 16:30ОбществоПавел Щербина
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