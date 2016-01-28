Полиция Нижнего Тагила провела вечерние профилактические мероприятия: на улицы было выведено более 300 полицейских

Пресс-служба УВД Нижнего Тагила сообщает о том, что в минувшие дни в вечернее время на улицы выводилось более 300 полицейских для поддержания порядка. Было выставлено 90 постов и это не считая постов ППС, ДПС и экипажей вневедомственной охраны.

В пресс-релизе говорится, что это было сделано в целях предупреждения преступлений, совершаемых на улице, в людных местах, повышения эффективности работы полиции и охраны общественного порядка и безопасности.

Были ли достигнуты поставленные цели? Ведь это не шутка, более 300 специально подготовленных мужчин и женщин с 17 до 22 часов, невзирая на мороз и снегопад, вышли на улицы исполнять свой служебный долг.

В итоге, крупных происшествий в городе не произошло (или не было допущено), дежурившие полицейские выявили 341 административное правонарушение. В основном, конечно, это нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. На таких граждан было составлено 139 протоколов. 18 протоколов было составлено о распитии алкоголя в запрещённых местах. 12 – о мелком хулиганстве. Столько же было наказано за уклонение от уплаты штрафов.

Всё бы ничего, но в сообщении от полиции бросилось в глаза отсутствие статистики по нарушителям антитабачного закона. Значит ли это, что их больше не штрафуют? Или штрафуют, но на этом не акцентируется внимание?