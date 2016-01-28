С 1 апреля работодатели будут предоставлять списки работающих граждан в Пенсионный фонд

В отчете будет указываться ФИО, СНИЛС и ИНН работников. Это позволит избавить пенсионеров от необходимости подтверждать факт увольнения для проведения индексации пенсии.

Сведения необходимо будет подавать не только на сотрудников, с которыми заключены трудовые договоры, но и на лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, так как по ним также начисляются страховые взносы.

Сведения страхователь сдает ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Первые отчеты за апрель должны поступить до 10 мая. При этом сохраняется обязанность представления ежеквартальной единой отчетности по форме РСВ-1.

При непредставлении данных или сдачи некорректных списков предусмотрены финансовые санкции – в размере 500 рублей в отношении каждого работника.

Актуальные версии программ для подготовки и проверки сведений о работающих застрахованных лицах будут размещены на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы» − «Бесплатные программы для работодателей» и на «гостевых» компьютерах во всех территориальных управлениях ПФР.