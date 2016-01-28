В Нижнем Тагиле реконструировали столовую на ул. Индустриальная (ФОТО)

Объект общепита, расположенный на улице Индустриальная, встретил главу города почти готовым к началу работы.

После капитального ремонта здание преобразилось снаружи и внутри. Как сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, качество проведённых работ не вызвало нареканий у Сергея Носова.

После оформления всех документов столовая начнёт работать для тагильчан и гостей города.