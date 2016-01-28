В России могут запретить пользоваться социальными сетями на рабочем месте

Основанием для такого предложения в Общественной палате посчитали отсутствие у работодателя механизма привлечения к ответственности работников, использующих в личных целях технические средства, предоставленные им на работе. Было отправлено письмо вице-премьеру Ольге Голодец, с просьбой внесли соответствующее изменение в Трудовой кодекс РФ.

Если предложение получит поддержку, то это может привести к запрету личной переписки и разговоров на оборудовании, предоставленном работодателем, и установлении мер ответственности за нарушение этого запрета.

Не все в восторге от благ, предоставляемых технологиями. Более четверти россиян не хотят пользоваться интернетом.

Социальные сети, вероятно, на самом деле могут снизить продуктивность работника, есть тот будет ими злоупотреблять. Однако у них может быть и положительная сторона, сотрудники не чувствую себя одинокими на рабочем месте, а небольшой перерыв позволяет потом взяться за работу с новыми силами.

Возможно, тогда не стоит запрещать пользоваться гаджетами с настроенными соцсетям на рабочем месте? Если запрет все-таки не будет введен, то можно будет не откладывать ремонт Macbook Air, купленного специально для личного пользования на работе.

Жители Нижнего Тагила, оставьте ваше мнение о пользе и вреде социальных сетей для рабочего процесса в комментариях или участвуйте в опросе.