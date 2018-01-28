Китайские ученые впервые успешно клонировали обезьяну
28 января, 16:20Общество
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Заявление об успешном клонировании детенышей обезьян сделали ученые Китайской академии наук. Первым животным, клонированным подобным образом, стала овечка Долли, и в своей работе исследователи Государственной лаборатории нейробиологии этой академии использовали похожий метод.
Сотрудникам академии удалось получить двух абсолютно идентичных друг другу детенышей, названных Чжун Чжун (Zhong Zhong) и Хуа Хуа (Hua Hua). Проведенные тесты показали, что двойники абсолютно здоровы.
Во время операции, согласно опубликованным данным, собственное ядро неоплодотворенной яйцеклетки было заменено на ядро с двойным набором хромосом. Подобный метод переноса ядра из соматической клетки не позволял клонировать обезьяну до сегодняшнего дня.
Ранее ученые из Китая делали заявление об удачном клонировании генномодифицированной собаки, пишет «Реальное время».
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