Китайские ученые впервые успешно клонировали обезьяну

Сотрудникам академии удалось получить двух абсолютно идентичных друг другу детенышей, названных Чжун Чжун (Zhong Zhong) и Хуа Хуа (Hua Hua). Проведенные тесты показали, что двойники абсолютно здоровы.

Во время операции, согласно опубликованным данным, собственное ядро неоплодотворенной яйцеклетки было заменено на ядро с двойным набором хромосом. Подобный метод переноса ядра из соматической клетки не позволял клонировать обезьяну до сегодняшнего дня.