Россияне отметили День снятия блокады Ленинграда акциями и салютом (ФОТО)

В Санкт-Петербурге (до 6 сентября 1991 года Ленинград) проведена традиционная акция «Свеча в окне», во время которой в каждом доме на минуту выключают свет и зажигают свечу в память o жертвах блокады.

На Марсовом поле в центре Петербурга открыта экспозиция техники времен Великой Отечественной войны, и волонтеры рассказывают всем посетителям историю орудий. Жители города и гости северной столицы собрались на Пискаревском кладбище для того, чтобы почтить память жертв блокады и возложить цветы у монумента «Мать-Родина».

Вечером в Санкт-Петербурге молодежными организациями была подготовлена реконструкция победного салюта, об этом сообщают «Известия». Салют начался с четырех точек города, самый масштабный прогремел над Петропавловской крепостью.

Жертв блокады Ленинграда минутой молчания почтили во многих городах России. За 872 дня блокады, по разным оценкам, погибло от 400 тыс. до 1,5 млн жителей города.

Празднование снятия блокады Ленинграда 27 января 2018 года