Россиянка пыталась вывезти в Израиль бриллианты стоимостью 8 млн рублей
28 января, 12:45Общество
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Жительница Подмосковья собиралась отправиться в столицу Израиля, прихватив с собой бриллианты стоимостью 8 млн рублей. Планам помешали сотрудники полиции.
26 января в аэропорту Домодедово сотрудники полиции задержали 54-летнюю жительницу Подмосковья.
В ходе обыска у неё изъяли бриллианты, примерную стоимость которых оценили в 8 млн рублей. По информации «Известий», женщина пыталась вылететь в Тель-Авив.
Экспертиза установила, что обнаруженные драгоценные камни являются природными огранёнными алмазами массой 437 карат.
Задержанной женщине предъявлены обвинения по статьям «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней» и «Контрабанда». Ведётся расследование.
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