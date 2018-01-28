Снег и метель придут в Нижний Тагил 29 и 30 января

По сообщению Уральского Гидрометцентра, в понедельник, 29 января, и вторник, 30 января, в Нижнем Тагиле ожидается дневная температура от -14 до -7 градусов. Ночью в отдельных районах похолодает до -22 градусов, в целом по городу ночная температура опустится от -14 до -19 градусов.