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217 млн уйдут на благоустройство 5 дворов, ТОСа и сквера в Нижнем Тагиле в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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217 млн уйдут на благоустройство 5 дворов, ТОСа и сквера в Нижнем Тагиле в 2019 году

Сегодня, 17:44ОбществоФото: pixabay.com
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