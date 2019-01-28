217 млн уйдут на благоустройство 5 дворов, ТОСа и сквера в Нижнем Тагиле в 2019 году

Дворовая территория будет благоустроена на улицах Красных Зорь, 1, 3, 5 и Нижней Черепанова, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Вязовской, 37 и Циолковского, 14/35; Газетной, 41 и Первомайской, 31. Помимо этого, реконструкции подвергнется площадки на улицах Карла Маркса, 54, 56, 60, 62, 64 и Мира, 22, 24, 26; Ленина, 52, 54, 58, 60 – Октябрьской революции, 27, 29.

В рамках программы по формированию комфортной городской среды вошли две общественные территории: сквер «Пионерский», который находится на улице Ильича, и «Центр семейного отдыха» в территориальном общественном самоуправлении «Пограничный».

Благоустройство объектов Нижнего Тагила обсудили на заседании комиссии, которое провел замглавы мэрии города Вячеслав Горячкин. Егор Копысов, являющийся начальником управления ЖКХ, отметил, что территории отбирало минэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.