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Численность населения Свердловской области сократилась на 4500 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Численность населения Свердловской области сократилась на 4500 человек

Сегодня, 13:00ОбществоФото: pixabay.com
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