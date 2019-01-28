Численность населения Свердловской области сократилась на 4500 человек
Сегодня, 13:00ОбществоФото: pixabay.com
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Население Свердловской области уменьшилось на 4500 человек. Смертность в Свердловской области превышает рождаемость на 7 тысяч человек.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области, численность населения Свердловской области уменьшилась на 4500 человек.
По подсчетам Свердловскстата на 1 января 2019 года в Екатеринбурге проживает 1 млн 510 тысяч человек. Следующий по численности идёт Нижний Тагил, здесь проживают 354 700 человек и Каменск-Уральский с населением 169 тысяч человек. Смертность в 2018 году превысила рождаемость на 7 тысяч человек, информирует «Екатеринбург в эфире».
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