Экс-глава обанкротившегося «Тагилбанка» отправлена под домашний арест по решению суда

26 января 2019 года судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила принял решение отправить под домашний арест экс-главу АО «Тагилбанка» Ларису Пестову. Под домашним арестом бывший председатель правления пробудет до 9 марта 2019 года.

Сообщается, что Лариса Пестова проходит обвиняемой по двум уголовным делам. Ее обвиняют в злоупотребление служебными полномочиями и присвоении либо растрате в особо крупном размере.