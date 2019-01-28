Краснознамённая группа изо льда появилась в Екатеринбурге

На Городском пруду в Екатеринбурге появилась Краснознамённая группа, выполненная общественниками изо льда. Несмотря на морозную и ветреную погоду активисты смогли закончить работы. Всего на сооружение скульптуры ушло 12 часов и 20 тыс. рублей, сообщает E1.ru .

Напомним, с Плотинки Краснознамённую группу убрали в 2013 году. С того времени идея о возвращении скульптуры обсуждалась общественниками и жителями города. А в начале декабря екатеринбуржцы даже обнаружили Краснознамённую группу на Аляске.