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Краснознамённая группа изо льда появилась в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Краснознамённая группа изо льда появилась в Екатеринбурге

Сегодня, 06:30ОбществоФото: E1.RU
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