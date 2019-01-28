Краснознамённая группа изо льда появилась в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Убранная в 2013 году Краснознамённая группа вернулась в Екатеринбург, правда в исполнении изо льда. Воссозданием скульптуры занимались общественники.
Сюжеты: Екатеринбург
На Городском пруду в Екатеринбурге появилась Краснознамённая группа, выполненная общественниками изо льда. Несмотря на морозную и ветреную погоду активисты смогли закончить работы. Всего на сооружение скульптуры ушло 12 часов и 20 тыс. рублей, сообщает E1.ru.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, с Плотинки Краснознамённую группу убрали в 2013 году. С того времени идея о возвращении скульптуры обсуждалась общественниками и жителями города. А в начале декабря екатеринбуржцы даже обнаружили Краснознамённую группу на Аляске.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей