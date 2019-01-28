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Новиков заявил о передаче ключей от квартир пайщикам «Бухты Квинс» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новиков заявил о передаче ключей от квартир пайщикам «Бухты Квинс» в Екатеринбурге

Сегодня, 22:04ОбществоФото: pixabay.com
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