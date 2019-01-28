Новиков заявил о передаче ключей от квартир пайщикам «Бухты Квинс» в Екатеринбурге

По словам барда, акт передачи помещений между «ЭлитСтрой» и «Бухта Квинс» был заключен 22 января, после чего пайщики получили ключи от своего жилья, сообщает Znak.com.

Напомним, что скандальное дело с долгостроем «Бухта Квинс» было начато в 2008 году, когда строительство было приостановлено, после в отношении Новикова и его бизнес-партнера были возбуждены уголовные дела.