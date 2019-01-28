Последствия коммунальной аварии на ГГМ в Нижнем Тагиле устраняются
В Нижнем Тагиле продолжаются работы по устранению прорыва трубы с холодной водой, который произошел 27 января. Кроме того, дорожные службы устраняют последствия разлива воды.
На сегодняшний день, 28 января, ООО «Водоканал-НТ» продолжает работы по устранению прорыва холодной воды на Гальянке. Сроков окончания работ пока нет, рассказали в диспетчерской организации.
Также сотрудники МУП «Тагилдорстрой» чистят проезжую часть от наледи, которая образовалась в результате разлива воды. Для устранения гололеда применяются специальные реагенты, сообщили редакции TagilCity.ru на предприятии.
Движение по участку дороги на Черноисточинском шоссе открыто, но на нем может сохранятся наледь, поэтому в ГИБДД водителям рекомендуют сохранять дистанцию и скоростной режим.
Напомним, что днем 27 января все дома на ГГМ были запитаны от резервной линии, и подача воды в дома была восстановлена. Однако пока ведутся восстановительные работы у воды может быть слабый напор, сообщают специалисты.
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