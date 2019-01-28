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Последствия коммунальной аварии на ГГМ в Нижнем Тагиле устраняются
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Последствия коммунальной аварии на ГГМ в Нижнем Тагиле устраняются

Сегодня, 12:33ОбществоАнна ГригорьеваФото: ОД «Тагил без ям»
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