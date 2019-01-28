Последствия коммунальной аварии на ГГМ в Нижнем Тагиле устраняются

На сегодняшний день, 28 января, ООО «Водоканал-НТ» продолжает работы по устранению прорыва холодной воды на Гальянке. Сроков окончания работ пока нет, рассказали в диспетчерской организации.

Также сотрудники МУП «Тагилдорстрой» чистят проезжую часть от наледи, которая образовалась в результате разлива воды. Для устранения гололеда применяются специальные реагенты, сообщили редакции TagilCity.ru на предприятии.

Движение по участку дороги на Черноисточинском шоссе открыто, но на нем может сохранятся наледь, поэтому в ГИБДД водителям рекомендуют сохранять дистанцию и скоростной режим.

Напомним, что днем 27 января все дома на ГГМ были запитаны от резервной линии, и подача воды в дома была восстановлена. Однако пока ведутся восстановительные работы у воды может быть слабый напор, сообщают специалисты.