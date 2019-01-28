Прокуратура пришла с проверкой в администрацию Верхней Салды

Поводом для проверки стало заявление общественников Верхней Салды, которую они подали после выездной проверки качества работ по благоустройству в Верхней Салде. Проверяющих не устроило качество укладки асфальта, установки бордюров и озеленений.

После обращения в надзорное ведомство его сотрудники подтвердили факт нарушений бюджетного законодательства о государственных закупках и выдали главе муниципалитета представление об их устранении. Контроль над ситуацией в Верхней Салде взят прокуратурой Верхнесалдинского городского округа и Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, сообщает «Правда УрФО».