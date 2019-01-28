Прокуратура пришла с проверкой в администрацию Верхней Салды

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В администрацию Верхней Салды прибыли сотрудники прокуратуры для проверки того, как реализуется приоритетный федеральный проект по формированию комфортной городской среды. По результатам на имя главы муниципалитета вынесено представление об устранении выявленных нарушений в области госзакупок.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Поводом для проверки стало заявление общественников Верхней Салды, которую они подали после выездной проверки качества работ по благоустройству в Верхней Салде. Проверяющих не устроило качество укладки асфальта, установки бордюров и озеленений.
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После обращения в надзорное ведомство его сотрудники подтвердили факт нарушений бюджетного законодательства о государственных закупках и выдали главе муниципалитета представление об их устранении. Контроль над ситуацией в Верхней Салде взят прокуратурой Верхнесалдинского городского округа и Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, сообщает «Правда УрФО».
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