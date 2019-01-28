Судебный пристав из Екатеринбурга обвиняется в хищении 12 млн рублей

По версии следствия, мужчина, который работал в Ленинском райотделе судебных приставов, похитил не менее 12 млн рублей. Действовал он совместно с начальником отдела.

Пользуясь служебным положением, обвиняемый регистрировал исполнительные листы, которые на самом деле он заводил на подложных взыскателей, а плательщиками по ним указывались различные юридические лица.

Следователи установили причастность судебных приставов к 19 эпизодам хищения денежных средств.

Также пристав обвиняется в получении взятки в размере 1920 рублей 07 копеек за снятие ограничения на регистрацию с автомобиля.