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Три ученика пытались забрать огонь на Мемориале Славы в Кушве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три ученика пытались забрать огонь на Мемориале Славы в Кушве

Сегодня, 07:30ОбществоФото: moigorod.online
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