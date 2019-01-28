Три ученика пытались забрать огонь на Мемориале Славы в Кушве
Сегодня, 07:30ОбществоФото: moigorod.online
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На камеры видеонаблюдения Кушвинского телевизионного центра, установленные на Мемориале Славы попали три ученика, которые пытались потушить мемориальный огонь при помощи снега.
Сюжеты: Кушва
24 января трое учащихся на протяжении долгого времени пытались потушить Вечный огонь на Мемориале Славы. Для этого они старательно сносили снег к огню, а потом начали забрасывать его. Действия детей попали в объективы видеокамер, расставленных по периметру.
Видео
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Видео: «Мой город», moigorod.online
С начала 2019 года кушвинским газовикам дважды приходилось включать горелку Вечного огня после аналогичных игр подростков, сообщает «Мой город».
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