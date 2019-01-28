Условный приговор отменен: юрист из Екатеринбурга сядет на 4,5 года за растрату

Екатеринбургский юрист обвинялся в мошенничестве, растрате и присвоении вверенного ему имущества на сумму более 80 млн рублей. Обвинение утверждало, что юрист похитил деньги у своих работодателей.

Дело в отношении Воробьева начали рассматривать еще в 2015 году. В 2016 году районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание – шесть лет колонии и штраф 1 млн рублей.