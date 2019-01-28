Владислав Пинаев назначил Дмитрия Язовских на должность директора школы №100
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев назначил на должность директора нового общеобразовательного учреждения Дмитрия Язовских.
Бывший начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Язовских назначен директором школы №100. 28 января 2019 года новый руководитель школы и глава города встретились, чтобы обсудить организацию работы образовательного учреждения.
Сообщается, что строящаяся школа, на Муринских прудах, должна принять учащихся уже 1 сентября 2019 года. Дмитрию Язовских Владиславом Пинаевым поставлена цель организовать в новом образовательном учреждении все условия для всестороннего развития детей.
Уже 1 февраля 2019 года начинается прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на территории, закрепленной за этой школой. Глава города попросил директора организовать прием заявлений таким образом, чтобы не возникло нареканий у родителей будущих первоклассников, информирует пресс-служба Администрации города Нижний Тагил.
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