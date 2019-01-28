Владислав Пинаев назначил Дмитрия Язовских на должность директора школы №100

Бывший начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Язовских назначен директором школы №100. 28 января 2019 года новый руководитель школы и глава города встретились, чтобы обсудить организацию работы образовательного учреждения.

Сообщается, что строящаяся школа, на Муринских прудах, должна принять учащихся уже 1 сентября 2019 года. Дмитрию Язовских Владиславом Пинаевым поставлена цель организовать в новом образовательном учреждении все условия для всестороннего развития детей.

6 «Будет лучшей в городе»: строительство школы на ГГМ в Нижнем Тагиле идет по плану Фото 20 декабря мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев осмотрел территорию строящейся школы на Муринских прудах в Нижнем Тагиле. В центральную часть школы уже проведено отопление, специалисты занимаются устройством вентиляции, электрощитов и монтажом радиаторов.