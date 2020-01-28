Более миллиона посетителей: Нижнетагильская филармония отмечает юбилей
2 февраля Нижнетагильская филармония праздничным концертом отметит 25-летний юбилей.
На праздничном концерте гостей ждёт выступление трёх оркестров, лауреатов международных конкурсов: «Тагильские гармоники», «Тагил-бэнд» и «Демидов-камерата». В филармонии заявляют, что оркестры «Тагил-бэнд» и «Демидов-камерата» объединяются на сцене, образуя оркестр симфонического состава, что позволяет расширить репертуар.
Важно, что наша филармония — будучи одной из первых негосударственных, муниципальных филармоний России, созданных не в областном центре — существует на равных с другими. Она входит в Ассоциацию концертных организаций России с 2000 года,заявляют в филармонии.
Жители города оказывают всяческую поддержку деятельности учреждения: при содействии депутата Законодательного собрания Свердловской области Владимира Радаева в 2018 году филармонии выделили деньги на покупку концертного баяна, а в 2019 году почётный гражданин Нижнего Тагила Михаил Аршанский подарил филармонии концертный рояль премиум-класса «Бехштейн». Также в конце 2019 года было принято решение о выделении средств для работы над проектно-сметной документацией реконструкции филармонии.
Мы надеемся, что к 300-летиюгорода филармония будет совершенно по-другому выглядеть как изнутри, так и снаружи. Будем развиваться в сторону комфорта и удобства для слушателей, прежде всего. Чтобы люди привыкли, что здесь творчество, здесь красота, здесь праздник,заявляет директор Нижнетагильской филармонии Сергей Цветков.
По данным филармонии, за 25 лет деятельности их слушателями стали порядка 1,3 миллиона человек. За всё это время было организовано около 5 тысяч концертов российских и зарубежные солистов, собственных филармонических коллективов, камерных ансамблей. Также в этом сезоне Нижнетагильская филармония проводит более 60 концертов на собственных площадках и 150 выездных концертов.