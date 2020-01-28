Более миллиона посетителей: Нижнетагильская филармония отмечает юбилей

На праздничном концерте гостей ждёт выступление трёх оркестров, лауреатов международных конкурсов: «Тагильские гармоники», «Тагил-бэнд» и «Демидов-камерата». В филармонии заявляют, что оркестры «Тагил-бэнд» и «Демидов-камерата» объединяются на сцене, образуя оркестр симфонического состава, что позволяет расширить репертуар.

Важно, что наша филармония — будучи одной из первых негосударственных, муниципальных филармоний России, созданных не в областном центре — существует на равных с другими. Она входит в Ассоциацию концертных организаций России с 2000 года,заявляют в филармонии.

Жители города оказывают всяческую поддержку деятельности учреждения: при содействии депутата Законодательного собрания Свердловской области Владимира Радаева в 2018 году филармонии выделили деньги на покупку концертного баяна, а в 2019 году почётный гражданин Нижнего Тагила Михаил Аршанский подарил филармонии концертный рояль премиум-класса «Бехштейн». Также в конце 2019 года было принято решение о выделении средств для работы над проектно-сметной документацией реконструкции филармонии.

Мы надеемся, что к 300-летиюгорода филармония будет совершенно по-другому выглядеть как изнутри, так и снаружи. Будем развиваться в сторону комфорта и удобства для слушателей, прежде всего. Чтобы люди привыкли, что здесь творчество, здесь красота, здесь праздник,заявляет директор Нижнетагильской филармонии Сергей Цветков.