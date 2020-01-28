Генпрокуратура проверит сообщения СМИ о забастовке водителей скорой в Екатеринбурге
Генпрокуратура РФ взяла под контроль ситуацию с забастовкой водителей скорой помощи в Екатеринбурге, сообщает «Комсомольская правда».
Генеральной прокуратуре РФ поручено провести проверку информации, размещенной в интернет-изданиях о забастовке водителей скорой помощи из Екатеринбурга.
Особенное внимание будет уделено вопросам соблюдения гарантий по оплате труда водителей, режима их работы и отдыха, а также исполнения законодательства в сфере здравоохранения.
В результате проверки, при обнаружении нарушений, будут приняты меры по устранению и пресечению нарушений закона.
Напомним, водители трех подстанций скорой помощи в Екатеринбурге с первого февраля планируют устроить забастовку, потому что они недовольны условиями, которые предлагает им новая компания-аутсортер. Шоферы утверждают, что им предложили оформить ИП или самозанятость. После многочисленных публикаций в СМИ, прокуратура Екатеринбурга начала проверку.