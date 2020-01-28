Генпрокуратура проверит сообщения СМИ о забастовке водителей скорой в Екатеринбурге

Генеральной прокуратуре РФ поручено провести проверку информации, размещенной в интернет-изданиях о забастовке водителей скорой помощи из Екатеринбурга.

Особенное внимание будет уделено вопросам соблюдения гарантий по оплате труда водителей, режима их работы и отдыха, а также исполнения законодательства в сфере здравоохранения.

В результате проверки, при обнаружении нарушений, будут приняты меры по устранению и пресечению нарушений закона.