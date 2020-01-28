Мэрия Екатеринбурга в феврале презентует проект канатной дороги

По словам главы города Александра Высокинского, кабинки будут вмещать в себя до 50 человек. Также мэр отметил, что строительство такого вида транспорта менее затратное, чем метро и более экологичное.

Мы вчера смотрели первый вариант проекта: от Ботанического района до Академического. Там есть территории, на которых мы должны сделать дорогу, но для этого надо лес вырубать. А так мы ставим опоры, вешаем на них «канатку», и ничего рубить не надо,рассказал мэр.