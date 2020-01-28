На окраине Екатеринбурга волонтеры построят большой приют для кошек и собак

Комплекс будет создан фондом «Счастье в дом», объединившим центры помощи собакам северных ездовых пород HuskyEkb, собакам служебных пород «Ротводом» и кошкам CatsEkb. Также в новом приюте на постоянной основе будет работать кинолог.

Мы в свою очередь надеемся, что усиленная работа по социализации подопечных приюта позволит им быстрее уезжать домой и проще адаптироваться в новых семьях,рассказала создательница приюта для хаски HuskyEkb Анастасия Кудрявцева.