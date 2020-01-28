На окраине Екатеринбурга волонтеры построят большой приют для кошек и собак
Сегодня, 18:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В поселке Горный Щит на окраине Екатеринбурга волонтеры планируют построить комплекс для приюта кошек и собак. В нем будут теплые вольеры, вольеры для животных с травмами, грумерский кабинет, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Комплекс будет создан фондом «Счастье в дом», объединившим центры помощи собакам северных ездовых пород HuskyEkb, собакам служебных пород «Ротводом» и кошкам CatsEkb. Также в новом приюте на постоянной основе будет работать кинолог.
Мы в свою очередь надеемся, что усиленная работа по социализации подопечных приюта позволит им быстрее уезжать домой и проще адаптироваться в новых семьях,рассказала создательница приюта для хаски HuskyEkb Анастасия Кудрявцева.
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