На Урале сотрудницу Фонда капремонта обвиняют в получении 10 миллионов рублей отката

Как сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СК Алексей Шмаков, в 2016–2019 годах женщина занимала должность начальника одного из отделов Фонда.

Один из подрядчиков систематически становился победителем на конкурсах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. За это он через посредника передавал от 3 до 5% от стоимости работ по договорам сотруднице Фонда.

Кроме того, у бизнесмена всегда вовремя проводили проверки и подписывали акты выполненных работ без замечаний, после чего сразу передавали документы на оплату.