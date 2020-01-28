На Урале сотрудницу Фонда капремонта обвиняют в получении 10 миллионов рублей отката
В Екатеринбурге фигурантом уголовного дела стала сотрудница регионального Фонда содействия капитальному ремонту, которая обвиняется в получении отката в размере более 10 млн рублей, рассказали в следственном комитете по Свердловской области.
Как сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СК Алексей Шмаков, в 2016–2019 годах женщина занимала должность начальника одного из отделов Фонда.
Один из подрядчиков систематически становился победителем на конкурсах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. За это он через посредника передавал от 3 до 5% от стоимости работ по договорам сотруднице Фонда.
Кроме того, у бизнесмена всегда вовремя проводили проверки и подписывали акты выполненных работ без замечаний, после чего сразу передавали документы на оплату.
По словам начальника пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых, выявили и задержали обвиняемых сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка в рамках оперативно-розыскных мероприятий.