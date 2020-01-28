Население Нижнего Тагила за год сократилось на 1,6 тысячи человек
Сегодня, 09:39ОбществоФото: TagilCity.ru
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За 2019 год население Нижнего Тагила, согласно данным Свердловскстата, сократилось на 1 675 человек.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным на 1 января 2020 года в Нижнем Тагиле проживают 351 417 человек, в 2019 году в городе проживали 353 092 человека. Также сократилось население Горноуральского ГО, за год там стало на 82 человека меньше.
При этом растет население Екатеринбурга и городов-спутников. В столице Урала за год стало больше на 55 235 горожан. Рост населения отмечен в Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске.
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