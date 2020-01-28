Обвиняемый в получении взятки экс-глава департамента МУГИСО написал открытое письмо
Экс-глава департамента рекламы МУГИСО написал открытое письмо из СИЗО, в котором заявил, что его задержали в результате провокации сотрудников ФСБ, пишет znak.
Бывший начальник департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин написал о том, что при задержании во время обыска в его кабинете был найден пакет с деньгами, к которому он не имеет никакого отношения. По его словам, в суде ему запретили защищаться, и он был вынужден бежать.
Только безысходность, невозможность защищать себя заставили меня уехать из города, а потом из страны. Это побег не от правосудия, а от судилища,написал Разунин.
В письме экс-чиновник попросит общественность о справедливом суде.
Игорь Разунин обвиняется в получении взятки в размере 160 тысяч рублей. Процесс по делу начался в 2018 году, накануне одного из заседаний Разунин пропал. Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры о его заочном аресте. Летом 2019 года Разунина нашли в Белоруссии, его экстрадировали и поместили в СИЗО. 29 января процесс по его делу возобновится.