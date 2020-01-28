Обвиняемый в получении взятки экс-глава департамента МУГИСО написал открытое письмо

Бывший начальник департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин написал о том, что при задержании во время обыска в его кабинете был найден пакет с деньгами, к которому он не имеет никакого отношения. По его словам, в суде ему запретили защищаться, и он был вынужден бежать.

Только безысходность, невозможность защищать себя заставили меня уехать из города, а потом из страны. Это побег не от правосудия, а от судилища,написал Разунин.

В письме экс-чиновник попросит общественность о справедливом суде.