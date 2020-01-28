Прокуратура нашла нарушения в больнице на Урале, где стирают одноразовые простыни

В ходе проверки, факты об антисанитарии в ЦГБ Богдановича были подтверждены. Кроме того, заработная плата работникам подлежала начислению в большем объеме с учетом положений закона о минимальном размере оплаты труда.

Для устранения нарушений прокуратура вынесла руководству больницы представление. Оно было рассмотрено, но заработная плата не была выплачена сотрудникам. Поэтому главный врач больницы был привлечен к ответственности.

Кроме того, прокуратура выявила, что прачечные действительно не соответствуют санитарным нормам и вынесла в адрес Министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова представление с требованием исправить ситуацию.

Ранее Центральную больницу Богдановича обвинили в нарушении санитарных норм. Член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова заявила, что в медучереждении используются многократно одноразовые простыни, а еду для пациентов перевозят в том же автомобиле, что и отходы из морга.