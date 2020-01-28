Прокуратура нашла нарушения в больнице на Урале, где стирают одноразовые простыни
Прокуратура Свердловской области проверила ЦГБ Богдановича, после того, как в СМИ появились сообщения о том, что там стирают одноразовые простыни. В ходе проверки она выявила нарушения санитарных норм и начисления заработной платы, сообщает «Комсомольская правда».
В ходе проверки, факты об антисанитарии в ЦГБ Богдановича были подтверждены. Кроме того, заработная плата работникам подлежала начислению в большем объеме с учетом положений закона о минимальном размере оплаты труда.
Для устранения нарушений прокуратура вынесла руководству больницы представление. Оно было рассмотрено, но заработная плата не была выплачена сотрудникам. Поэтому главный врач больницы был привлечен к ответственности.
Кроме того, прокуратура выявила, что прачечные действительно не соответствуют санитарным нормам и вынесла в адрес Министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова представление с требованием исправить ситуацию.
Ранее Центральную больницу Богдановича обвинили в нарушении санитарных норм. Член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова заявила, что в медучереждении используются многократно одноразовые простыни, а еду для пациентов перевозят в том же автомобиле, что и отходы из морга.
Кроме того, сотрудники прачечной разместили обращение в Twitter на странице профсоюза медработников «Альянс врачей», в котором пожаловались на низкие зарплаты и отсутствие ремонта.