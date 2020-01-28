Тагильчанка отсудила у УВЗ 1,5 миллиона рублей за полученную на работе травму

62-летняя тагильчанка занимала должность распределителя работ. В 2018 году она упала у цеха, поскользнувшись на наледи. Женщина получила переломы бедренной кости и предплечья. Она обратилась в суд, который удовлетворил иск частично – УВЗ должен выплатить работнице 1,5 миллиона рублей. Изначально она требовала выплатить ей 2 миллиона рублей.

Сын тагильчанки рассказал, что его мать в детстве перенесла полиомиелит и является инвалидом второй группы.

Сейчас она в инвалидной коляске, сама не может передвигаться, ей требуется уход. По истечении 345 дней проходили МСЭ, установили ей 70% нетрудоспособности, выписали ей инвалидную коляску, говорит сын женщины.

Тагильчанку направили на реабилитацию в центр Волкова, где курс стоит 351 000 рублей. Также сын женщины отмечает, что они обращались к гендиректору УВЗ для оказания помощи при несчастном случае, но получили отказ.

Нам отказали. Сказали, чтобы мы все это сами сделали, а им принесли чеки. Но где инвалиду взять деньги? говорит мужчина.

Мужчина также рассказал о том, что из-за того что он выступает представителем матери, его отстранили от работы. Он также работает на УВЗ.