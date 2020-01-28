В 26 сельских населенных пунктах Свердловской области проведен бесплатный интернет

Бесплатный доступ в интернет появился в населенных пунктах в городском округе Ревда, Верхотурском, Пышминском, Нижнесергинском, Камышловском, Нижнетуринском, Горноуральском и Тугулымском городских округах и Слободо-Туринском районе. Для этого компания «Ростелеком» провела 300 километров оптики.

В каждом поселке установлена точка доступа Wi-Fi, которая обеспечивает зону покрытия до 100 метров, скорость передачи данных при этом не менее 10 Мбит/с. Такие точки находятся вблизи социальных объектов: школ, больниц и библиотек.

Жители могут подключится к интернету с любого устройства, поддерживающего Wi-Fi. Авторизация в сети проходит с помощью SMS или Единого портала госуслуг.