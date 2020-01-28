В 26 сельских населенных пунктах Свердловской области проведен бесплатный интернет
В 2019 году в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства в 26 поселках и деревнях Свердловской области проведен бесплатный интернет, сообщает пресс-служба «Ростелекома».
Бесплатный доступ в интернет появился в населенных пунктах в городском округе Ревда, Верхотурском, Пышминском, Нижнесергинском, Камышловском, Нижнетуринском, Горноуральском и Тугулымском городских округах и Слободо-Туринском районе. Для этого компания «Ростелеком» провела 300 километров оптики.
В каждом поселке установлена точка доступа Wi-Fi, которая обеспечивает зону покрытия до 100 метров, скорость передачи данных при этом не менее 10 Мбит/с. Такие точки находятся вблизи социальных объектов: школ, больниц и библиотек.
Жители могут подключится к интернету с любого устройства, поддерживающего Wi-Fi. Авторизация в сети проходит с помощью SMS или Единого портала госуслуг.
Федеральный проект устранения цифрового неравенства позволяет обеспечивать доступ в интернет для жителей малых населенных пунктов, где проживают от 250 до 500 человек. На сегодняшний день в Свердловской области эта программа реализована на 86%. В 2020 году интернет будет проведен еще в 30 населенных пунктов.