Бьет и угрожает убить: тагильчанка не может добиться реального срока для экс-сожителя

Жительница Старателя Дарья не раз писала заявления в полицию на бывшего сожителя Рушана, который постоянно ее избивает, в том числе на глазах общего сына. По словам тагильчанки, он до сих пор на свободе и угрожает ее убить.

Женщина ушла от сожителя в 2019 году еще беременной, потому что он постоянно ее бил. Сейчас мужчина продолжает ее преследовать и наносить побои, рассказала Дарья редакции TagilCity.ru. По ее словам, избиения начались в 2018 году, было написано около 30 заявлений. На руках только 20 отказных постановлений, и около 10 без ответа. Одно дело лежит в отделе дознаний на Островского уже год,сказала пострадавшая. Она отметила, что причиной этого мужчина называет то, что ему не дают видеться с сыном. Рушан подал на отцовство, но пока его не присудили, так как Дарья подала апелляцию. Я не раз писала заявления в полицию. В прошлом году его судили по статье 115 УК РФ и дали 160 часов исправительных работ. То есть он находится на свободе и продолжает меня избивать,рассказала потерпевшая. Дарья рассказала, что однажды Рушан вывез ее вместе с ребенком в лес и там в присутствии сына нанес многочисленные побои. Он меня просто запинывал ногами! По решению суда уже по 119 статье УК РФ он получил ограничение свободы на один год и два месяца, то есть опять фактически остался на свободе. Решение не вступило в законную силу, так как он подал апелляцию. 1 февраля пройдет очередное заседание суда,пояснила Дарья. По всем обращениям молодой женщины в полиции Нижнего Тагила были проведены проверки. При необходимости назначались судебно-медицинские экспертизы, результаты которых необходимы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское». Такое решение принимается только при наличии состава преступления. В 2020 году мужчина дважды привлекался по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Очевидно, что судом вынесено наказание, не связанное с лишением свободы,пояснили в ведомстве. Последний случай нападения произошел 26 января, когда женщина повела своего сына и племянника в детский сад. Рушан подкараулил ее и жестоко избил при двух детях. У меня сотрясение мозга, шишка огромная на голове, губы все разбиты!жалуется женщина. Тагильчанка написала очередное заявление в полицию. Кроме того, по ее словам, бывший сожитель разбил ее машину, а также вместе с друзьями в разное время суток стучат в ее квартиру, вырывают провода в подъезде. Соседи очень недовольны таким шумом. Я вызывала полицию несколько раз, но они либо не приезжают совсем, либо слишком поздно,говорит потерпевшая. По ее словам, Рушан должен принимать препараты от агрессии, но, вероятно, не делает этого. Тагильчанка опасается за будущее своей семьи, пока мужчина находится на свободе. Он так и говорит мне: «Я тебя зарежу!». Я не знаю, что делать, так как реально боюсь за свою жизнь и жизнь ребенка. Полиция бездействует,говорит Дарья. Напомним, в январе 2021 года была зарезана главный редактор портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова. Подозреваемым является бывший муж убитой, который хотел забрать у нее детей. Журналистка жаловалась на поведение бывшего супруга и просила о помощи. В России была убита главный редактор крупного регионального издания

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter