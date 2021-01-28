Бьет и угрожает убить: тагильчанка не может добиться реального срока для экс-сожителя

Он меня просто запинывал ногами! По решению суда уже по 119 статье УК РФ он получил ограничение свободы на один год и два месяца, то есть опять фактически остался на свободе. Решение не вступило в законную силу, так как он подал апелляцию. 1 февраля пройдет очередное заседание суда,пояснила Дарья.