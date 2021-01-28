За последние месяцы тема Навального неоднократно становилась поводом к призыву остановить данный проект, что стало бы «наказанием» для российских властей, но неформальный лидер ЕС не захотел менять свое мнение по поводу СП-2. Следует заметить, что призывы к введению новых ограничений звучали и перед сегодняшним заседанием Совета ЕС, но, как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в результате ни одно государство так и не выступило с такого рода инициативой. Как не сложно заметить — благоразумие и прагматизм Евросоюза в настоящее время сильнее эмоций отдельных политических деятелей, считают авторы Телеграм-канала Мейстер.