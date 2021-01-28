Германия сохранила свою позицию по «Северному потоку — 2»

Германия сохранила свою позицию по «Северному потоку — 2»

Сегодня, 19:11ОбществоPhoto: pixabay.com
Представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт сегодня подтвердил, что позиция Германии по «Северному потоку — 2», несмотря на существующие призывы к остановке проекта, остается прежней.

За последние месяцы тема Навального неоднократно становилась поводом к призыву остановить данный проект, что стало бы «наказанием» для российских властей, но неформальный лидер ЕС не захотел менять свое мнение по поводу СП-2. Следует заметить, что призывы к введению новых ограничений звучали и перед сегодняшним заседанием Совета ЕС, но, как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в результате ни одно государство так и не выступило с такого рода инициативой. Как не сложно заметить — благоразумие и прагматизм Евросоюза в настоящее время сильнее эмоций отдельных политических деятелей, считают авторы Телеграм-канала Мейстер.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы