Представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт сегодня подтвердил, что позиция Германии по «Северному потоку — 2», несмотря на существующие призывы к остановке проекта, остается прежней.

За последние месяцы тема Навального неоднократно становилась поводом к призыву остановить данный проект, что стало бы «наказанием» для российских властей, но неформальный лидер ЕС не захотел менять свое мнение по поводу СП-2. Следует заметить, что призывы к введению новых ограничений звучали и перед сегодняшним заседанием Совета ЕС, но, как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в результате ни одно государство так и не выступило с такого рода инициативой. Как не сложно заметить — благоразумие и прагматизм Евросоюза в настоящее время сильнее эмоций отдельных политических деятелей, считают авторы Телеграм-канала Мейстер.

