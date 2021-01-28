Московский областной суд оставил под арестом Алексея Навального

Защита оппозиционера ходатайствовала об отмене ареста, ссылаясь на нарушения при вынесении решения. В частности, оно принималось с нарушением тайны совещательной комнаты, кроме того статья 46 УПК не предусматривает заключения под стражу условно осужденного.