На Урале адепты схимонаха Сергия подали в суд на экс-митрополита Кирилла

Сторонники опального отца Сергия подали в суд на бывшего митрополита Екатеринбургской епархии Кирилла.

Гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подали Светлана Ермакова и Ольга Махнева. Их оскорбили заявления митрополита Кирилла, который призывал письменно каяться в совместном служении с опальным Сергием, пишет Ура.ру со ссылкой на Свердловский областной суд. А частности, предметом иска стали обращения митрополита Кирилла, которые опубликованы на сайте епархии 3 июля и 16 августа прошлого года. По мнению истцов, всех мирян, участвующих в богослужениях, проводимых схиигуменом Сергием, ответчик Наконечный М.В. назвал: соучастниками смертного греха кощунства и поругании святыни, грехов Иуды; объявлении этих мирян осквернившимися раскольниками,сказано в решении Верх-Исетского суда. Женщины хотели признать сведения несоответствующими действительности и опровергнуть их на официальном сайте епархии. Однако суд прекратил производства по делу, он посчитал, что интересы истцов не затрагиваются, кроме того женщины не предоставили доказательств того, что имеют право защищать интересы Сергия. 28 января Свердловский областной суд рассмотрел жалобу истцов и оставил решение суда первой инстанции без изменения. Напомним, схиигумена Сергия в конце декабря прошлого года арестовали на два месяца. Ему предъявлены обвинения в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушению права на свободу совести и вероисповеданий. Скандального экс-схиигумена Сергия арестовали на два месяца

