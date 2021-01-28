На Урале адепты схимонаха Сергия подали в суд на экс-митрополита Кирилла

Женщины хотели признать сведения несоответствующими действительности и опровергнуть их на официальном сайте епархии. Однако суд прекратил производства по делу, он посчитал, что интересы истцов не затрагиваются, кроме того женщины не предоставили доказательств того, что имеют право защищать интересы Сергия.