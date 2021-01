Предправления РОСНАНО Куликов вошел в состав совета директоров фонда «Сколково»

Сергей Куликов, председатель правления УК «РОСНАНО», вошел в обновленный состав совета директоров «Сколково». Структура находится под управлением ВЭБ.РФ.

Как сообщает tass.ru, совет сократился с 23 до 13 человек. Кроме Куликова, в него вошли гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Обновление состава совета связано с общей реконфигурацией институтов развития. Часть из них планируется объединить в управленческий периметр ВЭБ.РФ для создания единого инвестиционного блока, который бы отвечал за проекты, реализующие национальные цели. Изменения происходят в рамках реформы, с помощью которой правительство повышает эффективность работы госорганизаций. На встрече были утверждены ключевые показатели эффективности на этот год. Согласно дорожной карте реформирования институтов развития, появились изменения в руководящих органах. Игорь Шувалов, председатель правления совета директоров фонда, отмечает, что главная задача реформирования — перестройка работы с учетом целей развития. По мнению Шувалова, важен общий результат, в том числе комфорт в российских городах. В новый совет вошли эксперты ключевых инновационных компаний. Председатель правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов отметил, что российские институты развития должны объединяться над работой в достижении целей государства. Развитие инновационного потенциала страны будет сопровождаться и ростом эффективности отдельных структур. По словам Куликова, важно предложить ученым и бизнесу инновационные разработки и инструменты, которые помогут создавать и реализовывать продукт, который будет востребован в том числе и на глобальном рынке. В РОСНАНО входят АО и УК «РОСНАНО», а также Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Инвестиции РОСНАНО позволяют реализовывать проекты 126 предприятиям и центрам исследования и развития почти в 40 регионах России.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter