Предправления РОСНАНО Куликов вошел в состав совета директоров фонда «Сколково»

Председатель правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов отметил, что российские институты развития должны объединяться над работой в достижении целей государства. Развитие инновационного потенциала страны будет сопровождаться и ростом эффективности отдельных структур. По словам Куликова, важно предложить ученым и бизнесу инновационные разработки и инструменты, которые помогут создавать и реализовывать продукт, который будет востребован в том числе и на глобальном рынке.