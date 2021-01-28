Протестующий против аутсорсинга тагильский активист приехал на встречу с губернатором

Протестующий против аутсорсинга тагильский активист приехал на встречу с губернатором

Сегодня, 15:39ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
28 января член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников приехал на встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Сейчас он находится около резиденции главы региона и ведет переговоры с чиновниками, пишут «Европейско-азиатские новости».

20 января с визитом в Нижний Тагил приезжал Куйвашев. Смольников вышел на одиночный пикет с плакатом против аутсорсинга и провел беседу с губернатором. Активист рассказал, что ему обещали провести круглый стол на следующей неделе по этой проблеме, однако по прошествии восьми дней с ним никто так и не связался.

Хочу попробовать здесь с ним (губернатором — прим.ред.) встретиться. У нас в Нижнем Тагиле скорую помощь переводят на аутсорсинг. Необоснованно новый парк комфортабельных автомобилей режут и присылают просто «Газели»,рассказал Смольников ЕАН.

Если встреча не состоится, Смольников планирует провести у резиденции одиночный пикет.

Напомним, 23 водителя скорой медицинской помощи Нижнего Тагила и два слесаря по ремонту автомобиля не подписали трудовой договор с аутсорсером РТ «Социальная сфера».

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