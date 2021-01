Протестующий против аутсорсинга тагильский активист приехал на встречу с губернатором

28 января член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников приехал на встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Сейчас он находится около резиденции главы региона и ведет переговоры с чиновниками, пишут «Европейско-азиатские новости». 20 января с визитом в Нижний Тагил приезжал Куйвашев. Смольников вышел на одиночный пикет с плакатом против аутсорсинга и провел беседу с губернатором. Активист рассказал, что ему обещали провести круглый стол на следующей неделе по этой проблеме, однако по прошествии восьми дней с ним никто так и не связался. Хочу попробовать здесь с ним (губернатором — прим.ред.) встретиться. У нас в Нижнем Тагиле скорую помощь переводят на аутсорсинг. Необоснованно новый парк комфортабельных автомобилей режут и присылают просто «Газели»,рассказал Смольников ЕАН. Если встреча не состоится, Смольников планирует провести у резиденции одиночный пикет. Напомним, 23 водителя скорой медицинской помощи Нижнего Тагила и два слесаря по ремонту автомобиля не подписали трудовой договор с аутсорсером РТ «Социальная сфера». 25 сотрудников тагильской «скорой» не подписали договор с компанией-аутсорсером

