С компании экс-мэра Среднеуральска Зашляпина истцы требуют 52 миллиона рублей

Компания, учредителем в которой является экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин, сорвала сроки строительства, истцы требуют выплатить 52 миллиона рублей.

К АО «Среднеуральское строительное управление», которая принадлежит семье бывшего мэра, подали иск на 52 миллиона рублей ООО «СКМ-Торг» и ООО «Альфа Строй», говорится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. В данном эпизоде мы были привлечены в качестве третьей стороны, поэтому пояснений по сути разбирательства предоставить не можем,рассказали Ура.ру в Acons Group, застройщике ЖК «Clever Park», которому принадлежит ООО «Альфа Строй». Напомним, 18 января мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку. Он пояснил, что это решение не было связано с результатами его работы. 21 января гордума приняла его отставку.

