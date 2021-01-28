Тагильчане смогут говорить по телефону без прерывания интернет-сессии

Возможны звонки в сотовые сети других операторов связи. Если технология поддерживается сетью собеседника, то качество связи будет лучше. Поддержка VoLTE имеется в большинстве современных смартфонов. Начать ей пользоваться можно после изменения настроек связи в электронном устройстве.