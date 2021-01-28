В Екатеринбурге конкурс по выбору главы города перенесен на 9 февраля

В Екатеринбурге конкурс по выбору главы города перенесен на 9 февраля

Сегодня, 11:26ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге главу города выберут на заседании комиссии 9 февраля, сообщает пресс-служба городской думы.

На конкурс зарегистрировалось 44 участника. Было одобрено 43 заявки, так как один из заявившихся указал судимость. По нему будет проведена отдельная проверка.

С 1 февраля начнутся собеседования с конкурсантами.

Претендентов разделили на три группы. На каждую из них будет выделен отдельный день. Участникам предоставят четверть часа для презентации, затем комиссия задаст необходимые вопросы, сказал заместитель председателя конкурсной комиссии Виктор Тестов.

Итоги после обсуждения будут оглашены на заседании городской думы. Оно пройдет 9 февраля.

Напомним, прием заявок на пост главы Екатеринбурга завершился 22 января. В последний день прием заявок зарегистрировались 22 кандидата.

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