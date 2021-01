В Екатеринбурге обвиняемому в терроризме бразильцу отказали в политическом убежище

В Екатеринбурге обвиняемый в терроризме бразилец Эдуардо Фаузи получил отказ в предоставлении политического убежища в РФ.

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Ольга Петрова сообщила, что оснований для предоставления политического убежища бразильцу Эдуардо Фаузи нет, пишет «КП-Екатеринбург». Напомним, бразильца задержали и содержал в СИЗО Екатеринбурга по ориентировке Интерпола. Ему вменяют поджог телестудии в Бразилии. Сам обвиняемый считает, что подвергся политическому преследованию у себя на родине, а если его депортируют, то его жизнь будет в опасности. В связи с этим он попросил предоставить ему политическое убежище. Задержанный в Екатеринбурге бразилец попросил политического убежища в России

