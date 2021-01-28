В Екатеринбурге суд отказал в апелляции следователю Халилову на золотом Lexus

Напомним, конфликт между Истоминым и замначальника СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Халиловым случился произошел на заправке 8 сентября 2019 года. Они не смогли определить очередность пользования аппарата для подкачки колес и устроили драку. Халилов заявил, что Истомин угрожал ему ножом, однако суд на видеозаписи не нашел подтверждения этого факта и оправдал мужчину.