В Екатеринбурге суд отказал в апелляции следователю Халилову на золотом Lexus

Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил апелляцию следователя на золотом Lexus Артема Халилова по делу об угрозе убийством.

Адвокат Антона Истомина Сергей Колосовский рассказал, что судья оставил без изменений решение суда первой инстанции, согласно которому обвиняемый был оправдан, пишет Znak. Напомним, конфликт между Истоминым и замначальника СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Халиловым случился произошел на заправке 8 сентября 2019 года. Они не смогли определить очередность пользования аппарата для подкачки колес и устроили драку. Халилов заявил, что Истомин угрожал ему ножом, однако суд на видеозаписи не нашел подтверждения этого факта и оправдал мужчину. Уральский следователь на золотом Lexus просит пересмотра дела о конфликте на заправке

