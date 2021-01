В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово возобновилось авиасообщение с двумя странами, распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, на период с 1 февраля по 1 марта 2021 года разрешено авиасообщение с Арменией и Белоруссией. Рейсы смогут принимать шесть аэропортов: Витязево в Анапе;

Кневичи во Владивостоке;

Северный в Грозном;

Кольцово в Екатеринбурге;

Аэропорты городов Казань и Жуковский. Прибыть в Россию смогут не все желающие, а только граждане Евразийского экономического союза. Напомним, 16 января сообщалось о возобновлении с 27 января авиасообщения России с Индией, Вьетнамом, Финляндией и Катаром. Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

